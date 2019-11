© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La bandiera del Bologna Carlo Nervo intervistato nel corso di Sportoday ha parlato degli esterni Orsolini e Skov Olsen: “Il primo è già a un buon punto essendo in Nazionale, credo sia un futuro campione e abbia le qualità per fare bene. Ha un piede fantastico e forza fisica. Il secondo è giovane e sembra che debba ambientarsi. Le qualità ci sono, ma deve lavorare e serve pazienza per attenderlo. - continua l’ex ala parlando poi di Ibrahimovic – Il suo arrivo farebbe solo bene al Bologna e darebbe una grossa mano. Io credo che la società voglia puntare a piazzarsi nella parte sinistra della classifica da qui ai prossimi dieci anni, giocatori così possono anche arrivare”