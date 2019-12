© foto di J.M.Colomo

Nessuno gioca più di Lionel Messi. A livello di club, infatti, il calciatore argentino del Barcellona è stato il giocatore di movimento più impiegato fin qui dal 2010 a oggi. Lo riporta il CIES: Messi, in una classifica limitata ai giocatori di squadre dei primi cinque campionati d'Europa, è al secondo posto in assoluto (28309 minuti, l'83,4% del totale giocato dal Barça), dietro soltanto a un portiere come Steve Mandanda (28419 minuti, l'84,2% del totale dell'Olympique Marsiglia). Completa il podio un altro estremo difensore come Stephane Ruffier del Saint-Etienne (27232 minuti, 80,9% del totale). Primo "italiano" della graduatoria è Marek Hamsik (24570 minuti, il 72,8% del totale giocato dal Napoli nel decennio).