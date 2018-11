Nesta: "Lazio-Milan, c'è molto in palio. Per chi tiferò? Entrambe"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, intercettato dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it al termine della gara amichevole affrontata dal suo Perugia contro il Frosinone, ha parlato anche della sfida di domenica prossima tra Lazio e Milan: "Sono due squadre che si contendono un posto prestigioso in classifica. C'è in palio molto. La Lazio ci è andata vicina lo scorso anno, ma anche il Milan è fuori da molto dall'Europa che conta. Fa parte del DNA della società. La Lazio ci deve riprovare per forza dopo la scorsa stagione. Sarà una partita molto bella sicuramente. Per chi farò il tifo? Rispondo sempre la stessa cosa ogni anno. Tiferò per entrambe".