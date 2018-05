Nesta su Mancini: “Persona giusta per l'Italia, è quello che ci voleva”

© foto di Federico Gaetano

Nel 2006 ha vinto il Mondiale in Germania con la Nazionale italiana a Berlino. Adesso, in occasione della conferenza di presentazione come nuovo tecnico del Perugia, Alessandro Nesta ha parlato dell'insediamento di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. “Mancini? L'ho sentito qualche mese fa. Credo sia una figura giusta per la nazionale, ci vuole una figura credibile. In bocca al lupo al Mancio, una persona seria, quello che ci voleva per la nazionale italiana”, ha detto l'ex capitano della Lazio.