Un'immagine che non è passata inosservata. L'attaccante del Newcastle, Allan Saint-Maximin, è stato costretto a coprire la sua fascia di marca Gucci con un adesivo nella sfida contro il Manchester United, a causa delle rigide regole di sponsorizzazione della Premier League. Un freno che non ha infastidito il giocatore, che sui social network ha scritto: " Il punto comune tra il 2002 e il 2019? Sempre la stessa passione per il calcio, la danza, la moda e ... ovviamente le fasce".

2002 vs 2019 glow up ?🤔 Still the same passion for football, dancing, fashion and… HEADBANDS of course 🤷🏾‍♂️ "Started from the bottom now we here, story stayed the same through the money and the fame" pic.twitter.com/4sLQYK7nI5

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 7 ottobre 2019