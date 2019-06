Neymar accusato di stupro, la polizia fa irruzione nel ritiro del Brasile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferito da numerosi media sudamericani, quest'oggi nel ritiro del Brasile, che si sta preparando a giocare la Coppa America, hanno fatto irruzione gli investigatori che stanno indagando sul caso della presunta violazione sessuale commessa da Neymar a Parigi, situazione già ampiamente smentita sia dall'attaccante del PSG che da suo padre, così da farsi consegnare il cellulare dell'asso brasiliano, in modo da poter ricostruire in maniera approfondita la vicenda.