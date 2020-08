Neymar e la Nike si separano dopo 15 anni. Era uno degli accordi di sponsorizzazione più alti

L'attaccante brasiliano sarebbe in contatto con la Puma

(ANSA) - RIO DE JANEIRO (BRASILE), 30 AGO - La Nike ha dichiarato ieri sera di essersi separata dal calciatore brasiliano Neymar, concludendo dopo 15 anni uno dei suoi accordi di sponsorizzazione di più alto profilo. "Posso confermare che Neymar non è più un atleta Nike", ha detto un portavoce del colosso americano dell'abbigliamento sportivo, Josh Benedek, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo alcuni media il 28enne del Paris Saint-Germain è in trattative con i tedeschi della Puma. Per il sito di notizie brasiliano Uol, Neymar e Nike non sarebbero riusciti a raggiungere un accordo economico per il rinnovo del contratto del calciatore. Neymar detiene attualmente il record per il trasferimento più costoso nella storia del calcio: il Psg ha pagato 222 milioni di euro per prenderlo dal Barcellona nel 2017. La rivista Forbes, che lo classifica come la settima celebrità più pagata al mondo, stima i suoi guadagni per quest'anno, compresi gli accordi di sponsorizzazione, a 95,5 milioni di dollari.