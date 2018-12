© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non era uno dei favoriti per la vittoria finale. E infatti Neymar è arrivato soltanto dodicesimo nella classifica del Pallone d'Oro. Il brasiliano, però, non si è limitato a non presenziare alla serata di gala organizzata da France Football, ma era in tutt'altre faccende affaccendato: nello specifico, mentre la platea di Parigi esaltava Luka Modric, il campione brasiliano del PSG era impegnato a giocare a Call of Duty in live streaming sul web.