Neymar: la sua accusatrice va a giudizio

Risponderà di frode processuale, salta imputazione di estorsione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 SET - Un tribunale di San Paolo, in Brasile, ha accolto la denuncia del pubblico ministero per il reato di frode processuale contro Najila Trindade, la modella brasiliana che aveva accusato l'attaccante del Psg, Neymar, di averla stuprata. Anche l'ex marito della giovane, Estivens Alves, è stato rinviato a giudizio con la stessa accusa. Secondo gli inquirenti, i due sono diventati imputati per aver ostacolato le indagini della polizia civile nel caso della presunta violenza carnale commessa da Neymar e riguardo all'irruzione nell'appartamento di Najila, da cui è sarebbe stato rubato un tablet con immagini potenzialmente utili all'inchiesta. Il tribunale, a sua volta, ha tuttavia respinto le accuse a carico della ragazza per i reati di denuncia diffamatoria ed estorsione.