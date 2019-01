N.1 Aia, "al netto pochi scemi,sono meglio di addetti ai lavori"

(ANSA) - BARI, 22 GEN - "Ultimamente i più corretti sono i tifosi, al netto delle schifezze di cui sapete bene in merito a quattro scemi: hanno dcomportamenti interessanti, sono corretti, vanno allo stadio, fischiano o applaudono, aspettano il responso della Var. Sono più sereni degli addetti ai lavori che devono difendere contratti. I tifosi difendono solo la passione". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, a Bari per la celebrazione dei 90 anni della sezione arbitrale barese. Sulla Var, Nicchi ha detto che "non ne parlano più nemmeno i cacciatori al bar. Quello che c'era da dire sul suo utilizzo è stato detto con chiarezza". Quanto alle critiche degli addetti ai lavori, il presidente Aia ha detto: "Il sistema calcio ha molto da lavorare per mettere al centro del villaggio la cultura e l'informazione lineare. Se si fa informazione scorretta o si esprimono comportamenti non consoni, si fanno danni enormi. Ci vuole un grande lavoro di legalità".