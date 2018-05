Nicchi: "Il calcio senza VAR non è possibile. La UEFA deve adeguarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista al presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Questi i passaggi salienti: "Il calcio senza VAR non è più possibile, presto anche la UEFA dovrà adeguarsi e inserire la tecnologia. Il Champions gli errori gravi sarebbero stati cancellati. Siamo felici, da italiani, di essere partiti in anticipo, adesso siamo in vantaggio e abbiamo arbitri fantastici".