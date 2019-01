© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Radio Anch'io lo Sport, Marcello Nicchi, numero uno dell'AIA, ha fatto anche un bilancio della VAR. "Io alla VAR do una sufficienza perché qualche sbavatura c'è stata e proveremo a correggere ulteriormente gli errori che abbiamo commesso. Ho invitato tutti ad un utilizzo più concreto. Per ogni fallo o inversione dello stesso, i giocatori chiedono l'intervento, non è possibile. Queste proteste sono inutili e comportano delle ammonizioni inutili. Se gli arbitri vengono messi nelle condizioni giuste, arbitrano meglio. Abbiamo chiesto agli arbitri di utilizzare al massimo la tecnologia e infatti c'è stato un utilizzo maggiore nelle ultime settimane. Ci sono domeniche dove servono 20 interventi al VAR e giornate come ieri che ne sono serviti al massimo un paio. Quando c'è una segnatura di una rete, non si deve protestare perché tutte vengono riviste da quando parte l'azione a quando si conclude. Se c'è fuorigioco si vede, se è da annullare si vede come se deve essere concesso. Poi c'è la soggettività di alcune sanzioni come il fallo di mano, ma è un altro discorso. Io oggi mi sentirei molto più tutelato da questo strumento rispetto al passato".