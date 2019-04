Costantino Nicoletti è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla crisi della Fiorentina: "Per la rosa che era stata allestita l'Europa era un obiettivo raggiungibilissimo. Mancano sette partite: individuare un sostituto di Pioli non è facilissimo. La contraddizione della Fiorentina: la squadra si è schierata con Pioli, ma poi non lo ha dimostrato in campo. Il tecnicnon ha mai dato un gioco alla squadra, né un'identità. La società avrebbe dovuto osare di più nella scelta del tecnico".