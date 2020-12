Niente Bernabeu per l'Atalanta. Il Real annuncia: il ritorno degli ottavi si giocherà a Valdebebas

Il Real Madrid ha annunciato sul proprio sito ufficiale che la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta, prevista per martedì 16 marzo 2021, si giocherà allo stadio Alfredo Di Stéfano di Valdebebas e non al Bernabéu, come qualcuno aveva immaginato. Lo storico impianto, sebbene sia ancora in costruzione, ha un manto erboso in perfette condizioni per la disputa di una partita, ma il club ha ritenuto opportuno di non utilizzarlo fino a quando il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo non darà il via libera al ritorno dei tifosi negli stadi.