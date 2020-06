Niente contrasti o marcatura a uomo: in Abruzzo riparte il calcio. O un altro sport?

La Serie B è ormai pronta alla ripresa, dal 20 giugno tornerà in campo, la Serie C si appresta a giocare playoff e playout.

Ma se questa è cosa certa, qualche problema in più nasce dall'ordinanza della Regione Abruzzo , che proprio ieri ha emesso dei protocolli di sicurezza (previsti dall’art. 1, comma 14, d.l. 16 maggio 2020, n. 33) per i centri e circoli sportivi.

Con regolamenti che riguardano anche il calcio.

Ne prenderanno visione Pescara e Teramo? Riusciranno a essere ligi alle regole? Perché le stesse vietano il tocco del pallone con le mani senza guanti, evitano il contrasto, le scivolate e persino la marcatura a uomo.

Di seguito, il paragrafo dedicato:

2) Modalità di gioco per il Calcio e per la Pallacanestro:

a) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;

b) è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell’area di gioco;

c) è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti;

d) i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti che devono essere

comunque igienizzati prima e dopo la partita;

e) il pallone potrà essere “recuperato” solo tramite “intercetto” e non tramite il “contrasto”;

f) sono vietate le “scivolate”;

g) è vietata la “marcatura ad uomo”.

Provvedimenti indubbiamente singolari. Ma riprende il calcio o un altro sport?