Niente riposo per il Benevento. Dopo l'1-1 con la Lazio, squadra in campo anche stamani

I ravvicinati impegni di campionato non consentono riposo al Benevento che, dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio, è sceso subito in campo per iniziare a preparare il match di domenica prossima contro il Genoa. Questa mattina - riporta la nota ufficiale del club - i giallorossi sono stati divisi in due gruppi: lavoro defaticante per coloro che hanno giocato contro i biancocelesti, esercitazioni atletiche e partita finale per gli altri. Gli allenamenti continueranno nella giornata di domani.