Calcio nigeriano in lutto per la morte dell'attaccante 31enne Isaac Promise, avvenuta nella giornata di mercoledì. Il giocatore, che militava negli Austin Bold negli Stati Uniti, è deceduto per un malore improvviso nella propria palestra di casa in Texas. Non sono state rese note le cause del decesso, le uniche notizie sono sulla dinamica con il calciatore africano che si è accasciato a terra durante una serie di esercizi senza più riprendersi.

Una carriera tra Nazionale e Turchia - Il ragazzo aveva militato per quasi tutta la carriera nel campionato turco, vestendo anche la maglia di Trabzonspor e Antalyaspor. Ha giocato anche per l'Al Ahli prima di trasferirsi negli USA. Con la maglia della Nigeria ha disputato il Mondiale U17 nel 2003 e quello U20 nel 2005, sempre da capitano. E' stato tra i protagonisti della spedizione olimpica del 2008 quando la Nazionale nigeriana arrivò seconda perdendo la finale contro l'Argentina per 1-0.

Il cordoglio del club - L'Austin Bold ha diramato un comunicato del presidente Bobby Epstein: "La perdita più grande che una squadra di calcio possa subire non è sul campo da gioco ma è la scomparsa di un compagno. Auguriamo alla famiglia la forza e la pace mentre lottano contro il dolore di questa perdita".