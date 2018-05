Nista: "Buffon in campo, io no: all'inizio ci rimasi male. Ma è il più forte"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Nista, oggi preparatore dei portieri del Napoli, parla a La Gazzetta dello Sport ricordando la notte tra il 18 e il 19 novembre 1995, quando l'allora allenatore del Parma Nevio Scala disse che nella gara contro il Milan avrebbe giocato il 'ragazzino' Buffon: "Non feci i salti di gioia. Ma cercai di digerire velocemente la delusione, per poi fare la cosa più giusta: accompagnarlo alla partita. Anche se lui non ne aveva bisogno. Se c'era già la sensazione di allenarsi con un fenomeno? Arrivai a Parma a settembre per fare il vice di Luca Bucci, quando Giovanni Galli lasciò la squadra. Buffon si allenava già con la prima squadra, e devo dire che la prima impressione fu subito quella di trovarci di fronte qualcosa di straordinario. Aveva qualità tecniche e fisiche fuori dalla norma. E' il portiere più forte di tutti i tempi? Secondo me sì. Si può parlare di Zoff, di Jascin e di tanti altri portieri. Ma rapportandolo ai tempi moderni, Gigi è il più forte in assoluto".