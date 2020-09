Nocerino: "Ibra? Con lui o ti abitui o ti abitui. Tonali è fra i più forti in Italia"

Alla vigilia della ripresa della Serie A Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha analizzato il collettivo rossonero a disposizione di Stefano Pioli dai microfoni di MilanNews: "Ibra? E' uno che non vuole perdere. La sua mentalità ti aiuta ad alzare l'asticella, perchè alla fine Ibra vuole la perfezione. Chi non ha il carattere di vivere questo fa fatica, chi lo capisce invece alza l'asticella. O ti abitui o ti abituati.

Tonali? Mi piace tantissimo, ha una serenità incredibile. Sono contento che il Milan abbia acquistato un giocatore del genere, e ora il Milan in squadra ha tanti italiani. E' uno dei centrocampisti più forti in Italia e spero possa diventare un punto fisso della Nazionale e del Milan. Deve godersi a massimo il Milan, siccome il Milan è una famiglia. Ancora oggi ho un rapporto con tutti i ragazzi che lavorano a Milanello e in sede. Quando te ne vai ti rendi conto di aver perso una cosa grande.

Futuro? Mi piacerebbe, verrei subito a piedi. A chi non piace? L'obiettivo mio ora è studiare e se l'anno prossimo c'è la possibilità mi vedete lì sicuramente. Al Milan non si dice mai di no".