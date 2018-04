Nocerino: "Milan, che sfide col Napoli. Gattuso, prima gli uomini"

Fonte: www.milannews.it

Nel giorno del compleanno di Antonio Nocerino, l'ex centrocampista rossonero è intervenuto in diretta a 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: "Spero a giugno di trovare un'opportunità per giocare, adesso non c'era nulla di interessante e ho preferito non fare nulla. Non mi faccio andare bene tutto, vorrei aiutare una squadra e magari essere punto di riferimento per i giovani".

La settimana di Milan-Napoli: "Furono sempre grandissime partite, poi giocavo con Ibrahimovic e tutti gli rompevano le scatole per farlo innervosire e buttare fuori. Ci è cascato ma tutti i Milan-Napoli sono sempre stati splendidi. Mi auguro che il Napoli vinca lo Scudetto, per spezzare un po' la forza della Juventus, e che i rossoneri possano raggiungere il massimo che si sono messi in testa. Rino sta facendo un lavoro pazzesco e sta rincorrendo da mesi, gli auguro di cuore di raggiungere il massimo".

Futuro con Ibra a Los Angeles? "Io mi sto allenando con il preparatore del Milan e sto facendo un programma personalizzato. Alterno poi il lavoro con la palla a quello fisico, non ho ancora una squadra ma ci spero".

Hai parlato con Zlatan ultimamente? "Non l'ho sentito, ma ci eravamo parlati prima. Qui il calcio è diverso e senza la retrocessione, qui se vinci o perdi è la stessa cosa e qua ho faticato ad accettare questa mentalità. Voglio sentire le farfalle nello stomaco quando gioco, spero di avere una grande opportunità di dimostrarlo a breve".

Gattuso in panchina: "Prima vengono gli uomini e poi i calciatori, Rino è onesto, professionale e sempre sincero. Cerco di guardare a gente come lui perché questi insegnamenti fanno la differenza".

Le difficoltà contro Sarri: "In questo momento, entrambe le squadre fanno un po' di fatica. Però è il momento clou della stagione e si affronteranno due squadre faccia a faccia, chi vince acciuffa il proprio obiettivo stagionale. Chi sfrutterà meglio i piazzati vincerà la gara. Io li attaccherei, con un pressing offensivo, anche perché correre in avanti è più facile che farlo all'indietro".

Bonucci squalificato e Romagnoli out, come si fa? "Sarà l'opportunità per chi gioca meno o cerca una riconferma per la prossima stagione. Saranno fuori due giocatori cruciali ma sono certo che Rino troverà la soluzione giusta".