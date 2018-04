Nocerino: "Milan, vincendo il derby dai una botta a chi è davanti"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

n vista del derby di domani sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Antonio Nocerino, ex giocatore rossonero, il quale ha commentato anche il momento del Milan e il lavoro di Rino Gattuso. Ecco le sue parole:

Ha visto Juve-Milan, al di là del risultato si aspettava un Milan che potesse mettere in difficoltà i bianconeri?

“Ho visto la partita e il Milan ha fatto una grande partita. La Juve ha giocatori che ti ammazzano la partita, sanno bene quando devono accelerare. Il Milan però ha avuto l’opportunità di vincere, ha giocato molto bene. La panchina dei bianconeri ha fatto la differenza, sono entrati due giocatori che hanno risolto la partita. Sono contento della prestazione dei rossoneri, ora il Milan gioca da squadra”.

Dopo la sconfitta con la Juve il Milan è costretto a vincere il derby per continuare a sperare nella Champions. Ci crede ancora?

“Se vince il derby dà una bella botta anche a chi sta davanti. Dopo una sconfitta come quella contro la Juve, portando a casa i tre punti contro l’Inter, fai capire che si è trattato solo di un passo falso. Vincendo il derby, il Milan metterebbe pressione a quelle davanti in classifica”.

Il suo amico Rino sta facendo miracoli, quanto è stato importante riportare a Milanello un uomo legato a questi colori?

“Rino sta facendo benissimo, sta facendo un miracolo. E’ arrivato sulla panchina milanista a stagione in corso e questo non è mai facile. Gattuso è un valore aggiunto per il Milan, ha fatto entrare nella testa dei giocatori la mentalità e il Dna del Milan. Negli anni passati si era un po’ persa questa cosa. Rino è perfetto perché conosce benissimo questo ambiente, spero possa restare a lungo”.

Cosa serve al Milan per tornare a certi livelli?

“Al Milan servono altri giocatori di una caratura diversa, più esperti e più abituati a giocare certe partite. Serve un mix di giovani e calciatori più esperti. Servono giocatori abituati a giocare gare come quella contro la Juventus”.

Che ricordi ha del derby? Ce ne racconta uno in particolare?

“La prima cosa che mi viene in mente sono i tifosi, lo stadio pieno e l’atmosfera che si respira. È qualcosa di bellissimo. Ho fatto quasi tutti i derby in Italia a parte quelli di Roma e Genova, ma l’atmosfera che c’è nel derby di Milano è qualcosa di incredibile. Vi posso raccontare è che prima delle gare contro l’Inter non vedevo l’ora di arrivare a Milanello e poi andare a San Siro. Non vedevo l’ora di vivere una partita come il derby”.

La vediamo su Instagram allenarsi tutti i giorni, con i consigli di Bruno Dominici. Si sta preparando a una nuova avventura? Un ritorno in Italia?

“Mi sto allenando tantissimo con il programma di Bruno che è un caro amico e mi sta dando una mano. Non vedo l’ora di tornare a giocare. Non ho rinnovato con Orlando, ma non ho trovato quello che cercavo, cioè una squadra in cui potermi esprimere. Mi sto allenando tanto per questo. Penso di tornare in Italia, vediamo cosa succederà nella prossima finestra di mercato. Io continuo ad allenarmi, sono tranquillo, poi vediamo cosa succede a giugno. Io ho grande voglia di giocare”.