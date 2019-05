Noel Gallagher blinda Guardiola: "Pep alla Juve? Non lo permetterò"

Noel Gallagher "blinda" Pep Guardiola. Il noto musicista ex Oasis, grande tifoso del Manchester City, ha commentato così i rumors sul possibile futuro del tecnico spagnolo a Torino ai microfoni di RTL: "Guardiola alla Juve? Non accadrà mai, io non lo permetterò. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona fantastica".

Su cosa manca al City per vincere la Champions: "Un po' di fortuna, ma c'è sempre il prossimo anno. Quando c'è la Champions vedo sempre in quale città si svolgerà la finale. Se è, non so, in Azerbaigian dico che non abbiamo bisogno di vincerla per forza, ma se è a Roma sì. Quindi la prossima volta che la finale sarà a Roma, vinceremo".