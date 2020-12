"Non rispondo a chi non ha faccia". Rivedi Gasperini sulle polemiche degli ultimi giorni

Gian Piero Gasperini si gode la qualificazione agli ottavi di Champions League, centrata per il secondo anno consecutivo con la sua Atalanta: "È un risultato straordinario, se vogliamo anche superiore rispetto a quello dell'anno scorso, perché avevamo due mostri sacri del calcio europeo davanti", ha detto il tecnico nerazzurro che poi mette un punto sulle indiscrezioni: "Io non posso chiarire le voci sul telefono, non posso rispondere a chi non ha faccia e a chi non ha firma".

