Non solo il calcio. Anche tennis e nuoto aspettano il governo: mancano soldi e chiarezza

Non solo il calcio al palo. Anche gli sport individuali, per esempio tennis e nuoto, attendono chiarimenti dal governo sulla possibile ripartenza del 4 maggio. È di ieri l’appello, sulle pagine di Tuttosport, del presidente Federnuoto, Paolo Barelli. In questo caso, il problema è anzitutto di natura economica: la riapertura dei centri sportivi per gli atleti ha infatti dei costi, che senza il riavvio dell’attività di base non sono sostenibili. Emblematico, inoltre, il caso del tennis, analizzato sempre dal quotidiano torinese: nonostante sia uno degli sport meno rischiosi, non è menzionato in maniera chiara negli atti normativi del governo e non è neanche chiaro se dal 4 maggio si possano riaprire i circoli.