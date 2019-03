Non solo il caso Icardi. Per La Repubblica all'Inter è guerra tra bande

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle colonne del quotidiano 'La Repubblica', emerge oggi una ricostruzione molto approfondita e a tratti inquietante del momento che sta vivendo l'Inter, un caos senza fine che va ben oltre il caso Icardi. Da quando al centravanti argentino è stata tolta la fascia di capitano la situazione è degenerata, ma i germi di una crisi che adesso è esplosa in modo fragoroso erano attivi già prima. Lo spogliatoio dell'Inter, si legge, è diviso in tre fazioni: quella degli italiani, quella dei sudamericani e quella degli slavi, con questi ultimi che sono molto legati al ds Ausilio e che sono stati i più felici della decisione della società di affidare la fascia al portiere Samir Handanovic.

Icardi già la scorsa estate è stato messo sul mercato, allora l'Inter provò a imbastire uno scambio con la Juventus che comprendesse anche Paulo Dybala. Nulla di fatto, ma le parti ne stanno discutendo anche in chiave futura e tutt'ora Inter e Juventus stanno discutendo dello scambio Dybala-Icardi. C'è poi la situazione Spalletti, ormai giunto a fine corsa perché da tempo - si legge - ha perso il controllo dello spogliatoio. Antonio Conte è il favorito per la sua successione a giugno, ma non è escluso che se la situazione dovesse ulteriormente degenerare la società potrebbe ingaggiare Esteban Cambiasso come traghettatore per concludere la stagione.