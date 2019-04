Non solo sogno Europa col Torino: De Silvestri si laurea in economia

Mica solo “per portare cappello”. Anzi. I vecchi stereotipi sui calciatori d’un tempo sono da mettere in un angolo, da archiviare come ironia passata. Non più attuale. Un concetto non universale, nel pallone, come nella vita, ma “testa di calciatore” è buona anche per la corona. Quella che si riserva ai laureati, a quelli che parallelamente a una carriera da professionista ad alti livelli, decidono di proseguire con gli studi. È il caso dell’esterno destro Lorenzo De Silvestri, del Torino, fresco di laurea in Economia Aziendale Internazionale. Dall’Università del calcio a quella vera. Una missione possibile.