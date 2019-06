Nota Adicosp sull'assunzione di nuovo direttori sportivi

© foto di Dario Raimondi

Arriva una nota dell'ADICOS, l'associazione dei direttori e collaboratori sportivi in merito alla nuova stagione che sta per prendere il via:

"Si apprende frequentemente da organi di stampa di assunzioni di soggetti non iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi da parte di società professionistiche, attribuendo loro titoli non riconosciuti nell’ordinamento calcistico, quali Responsabile Area Tecnica, Consulente di Mercato ecc.. Si ricorda a tutti i Presidenti che le norme federali prevedono la figura del Direttore Sportivo per il rilascio della Licenza Nazionale e, qualora non si provvedesse alla nomina di tale figura, solo chi ha rappresentanza del club nei confronti di terzi può espletare tale incarico (Art. 8.2 Regolamento Elenco Speciale Direttori Sportivi). L’ADICOSP, seppur in pieno disaccordo con questa norma, invierà presso la Procura Federale formale invito affinché si controlli sull’effettivo svolgimento della professione di Direttore Sportivo in quelle società che aderiscono alla deroga sopra menzionata. Ad oggi un Presidente può ricoprire la carica di Direttore Sportivo purché abbia solo lui, e si ribadisce SOLO LUI, contatti con procuratori e calciatori senza derogare a persone prive di regolare abilitazione lo svolgimento di tale mansione. Per avere più informazioni sulle effettive competenze del Direttore Sportivo in seno ad una Società di calcio, si consiglia a tutti i Presidenti di consultare l’Art. 1.2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi".