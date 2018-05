Novara, Di Carlo: "Crediamo alla salvezza, squadra in momento positivo"

Risultato finale: Cremonese-Novara 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mimmo Di Carlo, allenatore del Novara, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Purtroppo ci sono anche i mestieranti in questo campionato, noi ci siamo cascati e siamo rimasti in dieci. Ci prendiamo questo pareggio, alla fine abbiamo difeso a denti stretti e con il cuore. Noi crediamo alla salvezza, ed anche la squadra è in un momento positivo, bisogna accelerare senza guardarsi indietro".