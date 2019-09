Novellino: "Milan, a Giampaolo va dato tempo, serve pazienza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai colleghi di Milannews.it, Walter Novellino ha commentato la situazione della formazione rossonera: "Secondo me i giocatori sono molto abituati a giocare con il 4-3-3, con Gattuso. Son giocatori che lo hanno fatto, Piatek è un attaccante che preferisce giocare da solo davanti. È chiaro che in questo momento per il gioco che vuol fare vedere Giampaolo ci vuole del tempo, ma gli stanno chiedendo risultati. I ragazzi che sono entrati in campo giovedì hanno fatto bene e io credo che il 4-3-3 sia una certezza. Che impressione mi ha fatto Leao? Una buona impressione. E' un buon giocatore, ha grande qualità. È chiaro che ci voglia un po’ di tempo per avere continuità, ma ha fatto una grande partita e sono convinto che lo riproporrà. Credo che il sistema migliore sia questo, poi magari può fare anche la prima punta. Theo Hernandez e Bennacer? Bennacer lo conosce bene Giampaolo. Io credo che abbia avuto qualche problema fisico, ma al di là di questo è un giocatore che ha i tempi e le giocate per far girare bene il centrocampo del Milan. Ha qualità. In questo momento, fino a domenica scorsa la qualità era un po’ così così, questi nuovi innesti sono convinto possano dare di più. Cosa manca al Milan? Un risultato, al Milan manca solo un risultato importante, che dia fiducia all’ambiente, sia a Boban e Maldini (in particolare a Boban). Ci vuole un po’ di pazienza, io credo che con Giampaolo il Milan rinascerà una grande squadra".