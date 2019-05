L'ex tecnico del Torino, Walter Novellino, ha parlato di Max Allegri e non solo ai microfoni di Radio Bianconera: "Alla Juventus sono mancati tanti infortunati nella sfida decisiva con l’Ajax, ha pagato gli infortuni. Sono convinto che Allegri e Agnelli cercheranno di migliorare la Juve. Paratici non è stupido, sa benissimo che ha un grande allenatore, non è facile trovare un altro come lui. Il problema maggiore è gestire campioni, solo lui con la sua esperienza, serenità, calma può farlo".

Poi svela un retroscena: "Fui vicino ad allenare la Juventus quando la Juve era in Serie B, poi è andato Deschamps che ha fatto bene. Il mio nome era accostato alla Juventus e sarei stato felice di allenarla, naturalmente".