Novellino: "Sono stato vicino alla Juve. Allegri? Credo resterà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’allenatore Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare del futuro della panchina della Juventus: “Sono stato vicino alla Juve quando era in Serie B ma poi è arrivato Deschamps e ha fatto bene. Sarei stato felice di allenarla”.

Su Allegri: “Credo stia sta valutando insieme alla società. Max è sereno e tranquillo e non ha fretta. Io sono convinto che sicuramente lui rimarrà perché ha fatto bene. La Juve ha pagato anche l’assenza di tanti giocatori. Sono convinto che sia Allegri che Agnelli cercheranno un accordo. L’allenatore può migliorare la rosa ma Paratici sa benissimo che ha un grande allenatore e non è facile trovarne uno che sa gestire come lui i campioni. Se non dovesse rimanere Allegri non vedrei bene Deschamps: lo vedo più per una Nazionale”.

Sulle panchine della Serie A: “La Roma cambierà sicuramente allenatore. Gattuso sta facendo grandi cose. La situazione dell’Inter mi dispiace. Spalletti sta portando la squadra in Champions e ha gestito da allenatore e persona coerente la situazione di Icardi”.