© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino, storico allenatore italiano con un passato al Torino, ha parlato a La Stampa dell'arrivo di Moreno Longo sulla panchina granata: "Saprà sfruttare il fatto di essere nato con i colori granata addosso. E' molto preparato nonostante l'età e rispetto a qualche collega pari età, non è per niente presuntuoso. Ha la testa giusta ed è capace di badare alle emozioni. Chi è nato nel Toro, non può tradire mai la propria casa".