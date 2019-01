© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gonzalo Higuain è pronto a riabbracciare il maestro Maurizio Sarri a Londra. L'argentino e il mister toscano sono gli ultimi esempi di coppie di fatto del mondo del calcio, formate da allenatore e calciatore prediletto. Da Galeone-Allegri a Mazzone-Cappioli, passando per Ventura-Cerci, Mondonico-Lentini, Lippi-Ferrara e Capello-Panucci, sono tanti i casi di calciatori che hanno seguito quasi ovunque i mister che ne hanno esaltato le qualità. Per parlare di questi rapporti speciali, La Stampa ha intervistato Walter Novellino, che aveva una predilezione per Sergio Volpi: "Bisogna avere la predisposizione giusta, la pazienza di saper ascoltare. Occorrono intelligenza e carisma, oltre a un pizzico di fortuna per creare quella sinergia che durerà per sempre. L'allievo prediletto deve trasmettere il pensiero del tecnico in campo, ma anche essere bravo a calmarlo o a sensibilizzarlo quando ci sono malumori nel gruppo. Non è mai successo che qualcuno passasse per spia o ruffiano. Queste figure sono le più rispettate. Oltre a Volpi, hanno ricoperto questo ruolo anche Pedone e Iachini. Ora sono tutti allenatori, ce l'avevano nel sangue".