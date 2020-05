Novellino sulla ripartenza: "Giusto provarci. Cambierà il modo di allenarsi per tutti"

Lunga intervista a Walter Alfredo Novellino su Tuttoveneziasport.it in cui il tecnico della promozione in Serie A (e della successiva salvezza) ha parlato della possibile ripresa del campionato e delle difficoltà di ripartire dopo uno stop così lungo: “Per provare bisogna provare, se gli scienziati dicono che si può fare non vedo perché non si possa tornare in campo. Il calcio è un aiuto psicologico per la gente, ma bisogna vedere come reagiranno i giocatori a una situazione inedita come quella attuale. L'allenatore non può avere il polso della situazione pur cercando di mantenere un contatto quotidiano coi suoi giocatori e deve fare più un lavoro da psicologo. - continua Novellino – Dal mio punto di vista è giusto provare a ripartire anche facendo giocare le squadre di zone duramente colpite altrove, finire il campionato che è già stato iniziato è la cosa più giusta da fare. Fisicamente si può fare, chiaramente la preparazione non sarà come quella estiva, ci si preparerà più sulla velocità, ci saranno i cinque cambi. Sarà tutto un po’ diverso, ci si dovrà allenare come se tutti avessero le coppe. Attenzione solo agli infortuni, se non si prenderanno le giuste precauzioni possono arrivare”