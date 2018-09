© foto di Federico De Luca

Raggiunto da Radio1Sport dopo la vittoria del Portogallo sull'Italia, Nuno Gomes ha commentato la gara di stasera: “Sono felice per la vittoria del Portogallo. Mi aspettavo un’Italia più forte, non ci sono i fuoriclasse di altri tempi, ma il talento c’è e Mancini è il Ct giusto. CR7? Verrò a vederlo a Firenze, quando ci sarà Fiorentina-Juventus, ho già preso il volo aereo e tiferò per i viola”.