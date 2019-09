Nuova avventura per Giroud: direttore editoriale di una rivista cattolica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una nuova sfida per Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea svestirà momentaneamente i panni del calciatore per lanciarsi nel mondo dell'editoria: sarà direttore editoriale del numero di settembre della rivista Jesus. Il francese è un fervente cattolico e per questo ha sposato il progetto; sarà lui il protagonista in prima pagina, con un titolo molto significativo: "Gli anni di Cristo". Il 30 settembre, Giroud spegnerà 33 candeline.