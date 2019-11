© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una nuova vita per Claudio Marchisio. Da oggi, come annunciato dal direttore Mario Castelnuovo su Twitter, l'ex centrocampista della Juventus inizierà a scrivere per il Corriere di Torino. Il primo articolo è titolato "Il mio impegno per il ritorno di Silvia Romano". Una vicenda, quella della giovane cooperatrice italiana rapita in Kenya il 20 novembre 2018, che il Principino ha sempre sentito particolarmente vicina, anche sui social: "Come cittadino di questo paese sono grato a Silvia, sono orgoglioso di averla come connazionale e chiedo con forza che le istituzioni a tutti i livelli facciano tutto il possibile affinché ritorni presto in Italia. È inaccettabile che si trovi ancora nelle mani dei suoi rapitori. [...]

Ci scuseremo a nome di quei poverini che non hanno saputo fare meglio che scagliarsi contro «chi se la va a cercare» (con tanto di «ti sta bene» e «così impari»); ci scuseremo per coloro che mettono in dubbio il lavoro delle ONG e la cooperazione internazionale come strumento di pace; ci scuseremo per chi di fronte all’impegno corruccia la fronte. Silvia non se l’è andata a cercare".