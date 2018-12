Nuovi insulti social ai figli di Bonucci

Hater ancora in azione su Instagram dopo auguri di morte

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Ancora insulti, sui social, all'indirizzo di Leonardo Bonucci e dei propri figli. Il difensore della Juve, già in passato bersaglio dei teppisti del web, aveva postato su Instagram una foto dei figli, vestiti nello stesso modo. "Attenti a quei due", il suo commento, ironico e affettuoso. Tra i tanti commenti, spuntano le offese: "Piccoli mercenari crescono", "cosa puoi insegnare loro, pagliaccio", "uomo di m...a, mi vergognerei ad avere un padre come te". Nei mesi scorsi, il giocatore della Juventus e della Nazionale era già stato bersaglio degli hater, con auguri di morte e messaggi in cui si irrideva alla malattia di uno dei figli. Minacce e insulti erano comparsi anche sul profilo della moglie, ora in attesa del terzo figlio.