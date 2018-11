Nuovo arrivato in casa Ronaldo: gatto da duemila euro per CR7

Un gatto da duemila euro per Cristiano Ronaldo: nel pre-partita della gara contro il Manchester United, la compagnia del campione portoghese della Juventus, Georgina Rodriguez, ha pubblicato le immagini del nuovo arrivato. Si tratta di un Canadian Sphynx, razza nota per avere un pelo talmente corto da sembrare inesistente, e dal prezzo esorbitante. La cifra minima per aggiudicarsi un esemplare del gatto sfinge, infatti, è di 1500 euro. Ma si arriva tranquillamente a raddoppiarla.