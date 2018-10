Nuovo corso Italia: tridente e falso nove per ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per l'amichevole contro l'Ucraina e La Gazzetta dello Sport parla del nuovo corso azzurro. Tridente e falso nove per il commissario tecnico con Federico Bernardeschi che dovrebbe partire come centravanti. Ai suoi lato Federico Chiesa e Lorenzo Insigne.