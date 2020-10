Nuovo Dpcm, Bellinazzo non ci sta: "Arroganti nei confronti del mondo dello sport"

vedi letture

Il trattamento riservato al mondo dello sport da parte della politica, alla luce del nuovo Dpcm firmato oggi, non smette di far discutere. Attraverso i propri social, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo non le manda a dire e critica apertamente il governo dopo la chiusura di piscine e palestre: "L'arrogante, ignorante e pernicioso modo in cui questi sedicenti governanti stanno trattando il mondo dello Sport è esecrabile almeno quanto la loro oramai manifesta incapacità di essere all'altezza di tempi così difficili”.