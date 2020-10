Nuovo Dpcm, l'appello del Comitato 4.0: "Sport penalizzato, il Governo lo sostenga"

"Servono misure liquidità agevolata e rinvio scadenze fiscali"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Lo sport è un settore produttivo a tutti gli effetti e, come tale, necessita di interventi di ristoro. Contestualmente alle decisioni per contenere la diffusione del virus, il governo ci dica cosa intende fare per garantire un dignitoso futuro alle attività penalizzate dal nuovo decreto, compreso lo sport": così il Comitato 4.0 - costituito da Lega Pro, Lega basket Serie A, Lega pallavolo maschile, Lega nazionale pallacanestro, Lega pallavolo femminile, Lega basket femminile, Fidal Runcard - a proposito delle misure contenute nel nuovo dpcm. "Con il primo decreto 'Cura Italia' lo sport è stato equiparato ad una industria produttiva, dobbiamo continuare in questo solco. Il comparto viene alimentato dagli sforzi economici di migliaia di imprenditori che ora sono in grande difficoltà e vanno sostenuti. Abbiamo bisogno di misure di liquidità agevolata, il rinvio delle scadenze fiscali e aiuti a fondo perduto", sottolinea il Comitato 4.0. (ANSA).