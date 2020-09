Nuovo San Siro, il sindaco Sala: "Aspettiamo da Inter e Milan il progetto rivisto"

"Il problema è che noi stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter e non ne vorrei parlare più finché non lo abbiamo". Così ha risposto il sindaco di Milano Giuseppe Sala ad una domanda sulla vicenda dello stadio di San Siro. "Perché dal progetto - ha precisato - capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire non dalla nostra parte, ma dalle nostre indicazioni".