Altra giornata importante nel percorso comune di Milan e Inter per il progetto del nuovo stadio di San Siro. Come riporta il Corriere dello Sport oggi il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello presenteranno i due progetti in corsa in un'assemblea pubblica organizzata dal presidente del Consiglio della Zona 7 di Milano per un primo confronto con i residenti della zona di San Siro.