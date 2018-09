Nzonzi non ha dubbi: "Ganso tra i più forti con cui ho giocato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi non ha dubbi: "Tecnicamente, Paulo Henrique Ganso è uno dei calciatori più forti con cui ho giocato. Un brasiliano vero, capace di cambiare una partita da solo. L'Amiens può essere una bella sfida per lui". Così il nuovo centrocampista della Roma sul suo ex compagno di squadra al Siviglia Ganso, passato all'Amiens nelle ultime ore di mercato.