Nzonzi si autovota MVP contro l'Empoli. Ma la Roma lo scopre

Chi è stato l'uomo partita di Empoli-Roma? Steven Nzonzi non ha alcun dubbio e vota... sé stesso. Il centrocampista della Roma, autore ieri del suo primo gol italiano, ha apprezzato e ricondiviso un tweet del profilo ufficiale dei giallorossi che esaltava la sua prova al Castellani. Immediata la risposta del club, che ha scherzato così sempre sui social: "Steven, guarda che ti vediamo!".

Retweet if Steven Nzonzi was your #ASRoma @QatarAirways Man of the Match against Empoli pic.twitter.com/jfep7XAoTj

— AS Roma English (@ASRomaEN) 6 ottobre 2018