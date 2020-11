O'Neill si racconta: "Ho superato i problemi con l'alcol, ora guardo e tifo Cagliari da lontano"

Fabian O'Neill è stato l'idolo di Cagliari e ancora oggi ne è un tifoso sfegatato, secondo il suo racconto. L'ex centrocampista uruguayano ha parlato del suo periodo e della sua passione rossoblù a La Gazzetta dello Sport: "Ultimamente mi sento molto bene. Grazie a Dio sto lottando e ho superato i problemi con l’alcol. Dovrò essere per sempre riconoscente alla mia famiglia che nei momenti più difficili mi è stata accanto e mi ha dato la forza per combattere. Cagliari? Mi sta sorprendendo. Finalmente vedo uno stile di gioco offensivo e verticale, come piace a me. Si gioca per far divertire e mostrare la propria identità senza paura. Inoltre Joao Pedro e Simeone sono una delle coppie meglio assortite del torneo e la squadra gioca per loro. Sicuramente l’obiettivo iniziale, come sempre, sarà quello di salvarsi ma se la squadra troverà il giusto mix di follia ed equilibrio potrà chiudere tra le prime 8