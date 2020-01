© foto di Imago/Image Sport

L’ex difensore del Manchester United John O’Shea, oltre 390 presenze coi Red Devils, ha parlato della possibile partenza di Ashley Young verso l’Inter di Antonio Conte spiegando che il momento sembra quello giusto per compiere questo passo: “Sarebbe un duro colpo per lo United che perderebbe un uomo di grande esperienza, ma grazie alle prestazioni di Williams il club pensa di poterne fare a meno e incassare un po' di soldi. - conclude l’irlandese durante The Debate - Per Ashley ci sarebbe un’esperienza nuova con Conte e sarebbe una buona conclusione per la sua carriera”.