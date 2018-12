Obinna: "L'Inter deve accontentare Icardi. Balotelli perfetto per il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il doppio ex di ChievoVerona e Inter, Victor Obinna, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Sarà una gara tosta per i nerazzurri, il Chievo sta bene ed è in serie positiva. Spero vincano i nerazzurri, è bastato un anno con quella maglia per farmi restare tifoso. Mourinho è il top, il miglior allenatore che abbia mai avuto. Ti fa sentire importante anche se non giochi. Sarebbe un sogno rivederlo alla guida dell’Inter per contrastare il dominio Juve. Gli devo tutto: mi ha voluto e fatto debuttare nel big match contro la Roma. Icardi? È il miglior centravanti d’Europa. L’Inter deve coccolarlo e accontentarlo. Fa la differenza, dev’essere intoccabile e guadagnare come i top. Balotelli? Eravamo un trio: io, Mario e Santon, sempre inseparabili. So che gli manca l’Italia, sarebbe perfetto per il Napoli. Con Ancelotti farebbe il definitivo salto di qualità. Mi ricordo ancora quando sfidava Ibra in allenamento dicendo che era il più forte. Il mio futuro? Da qualche giorno ho preso il passaporto italiano e dopo Natale torno da voi. Offerte? Ci lavora il mio agente, Andrea Quintavalla, non è una questione di categoria. Gioco pure in Serie B".