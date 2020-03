Oddo e l'allarme Coronavirus: "Fermare il paese l'unica cosa da fare per responsabilizzarci"

vedi letture

Attraverso un Tweet sul proprio profilo personale, l'ex tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato della sospensione dei campionati e delle misure restrittive adottate da ieri in Italia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "Giusto così... è l'unica cosa da fare per responsabilizzarci e rendere tutti partecipi del problema che non era, forse, chiaro a tutti... #iostoacasa #coronavirus".